В Липецке состоялось открытие седьмого хоккейного турнира памяти Олега Пешкова.

По традиции состязание собрало восемь сильных команд из разных городов. В этом году турнир проходит под эгидой хоккейной академии «Динамо». На лед вышли сборная Липецкой области, «СШ 11 Динамо», «Созвездие» (Воронеж), «Динамо 2015»-1, «Динамо 2015»-2 (Московская область), «Динамо-Север»-1, «Динамо-Север»-2 (Долгопрудный), СКА-Легион (Санкт-Петербург).

Игры начались уже ранним утром. Затем хоккеисты сделали небольшой перерыв для того, чтобы поприветствовать соперников и организаторов на официальной церемонии открытия турнира. Ребят поздравили главный федеральный инспектор по региону аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков, вице-спикер областного Совета, Герой России, близко знавший Пешкова по службе в липецком авиацентре, Владимир Богодухов, глава Липецка Евгения Уваркина, начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов, председатель горсовета Александр Афанасьев и основатель объединения «Больше, чем добро» Елена Латышева.

Глава областного центра Евгения Уваркина приветствовала гостей турнира на липецкой земле.

— Надеюсь, у вас останутся только позитивные воспоминания о нашем городе. Может быть, вы найдете здесь друзей и близких по духу людей, — говорит мэр. – Да, это детский турнир, но все три дня здесь будут кипеть серьёзные страсти. Мы видим, как у вас горят глаза, когда выберете в руки клюшки и выходите на лёд. Пусть победит сильнейший!

Почётным гостем турнира стал заместитель директора хоккейной академии «Динамо» имени Чернышева, советский хоккеист Михаил Титов. Он рассказал о перспективах сотрудничества липецкой спортшколы и столичного клуба. Как известно, в декабре прошлого года между ними было подписано соглашение.

— Мы всегда рады совместной работе. Если видим в региональных командах талантливых ребят, с удовольствием приглашаем их в академию. Детям, которые играют сегодня, пока рано задумываться о переезде. Но к этому вопросу можно будет вернуться через три-четыре года, — отметил Михаил Титов.

Как отметил тренер команд 11-й спортшколы, для ребят любые соревнования – по значимости почти как чемпионат мира. Они готовятся и всегда заряжены на победу.

И хотя в абсолютном большинстве в состязаниях участвуют юноши, в командах нашлось место и для их боевых подруг. В битву с динамовцами наряду с мальчишками вступит и Варя Колодеева. Девочка попала в спорт случайно: пришла на тренировку с братом близнецом, там ее и увидел тренер, предложил попробовать силы на льду. Не прогадал. Теперь Варя – нападающий липецкой команды. Юная спортсменка придерживается во время матчей ряда правил: на играх нужно быть в меру агрессивным, внимательным, а главное – не жадным.

— Важно помнить, что ты в команде – отдавать пассы другим, а не думать, что ты сейчас всех обойдешь и будешь лучшим, — рассказывает спортсменка. — Если каждый будет тянуть одеяло на себя, у нас ничего не получится.

Игры в рамках турнира продолжатся 18, 19 и утром 20 февраля. Состязания проходят без зрителей. На трибунах – только родители, сопровождающие спортсменов на соревнованиях.