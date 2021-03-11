Сегодня в Липецке состоялся Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

Начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов подвёл итоги оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за 2020 год и озвучил прогнозные планы на 2021 год.

В соответствии с докладом сформировано 146 перечней (регионального и муниципального имущества), в которых содержатся 708 объектов движимого и недвижимого имущества. Лидерами по показателю включения в перечень объектов имущества за 2020 год стали г. Липецк, Чаплыгинский и Тербунский районы.

В период пандемии в Липецкой области осуществлялась реализация антикризисных мер имущественной поддержки. 78 субъектам МСП предоставлена отсрочка от арендной платы, и 101 субъект МСП освобожден от арендной платы на общую сумму 5,6 млн. рублей.

В целях реализации новых федеральных проектов в 2021 году запланировано увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества, снятие ограничений для предоставления имущества самозанятым гражданам, а также визуализация на интерактивной карте Липецкой области объектов имущества для предоставления на льготных условиях субъектам МСП и самозанятым гражданам.

Напомним, что имущественная поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в региональном управлении экономического развития.