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В Липецке сотрудники полиции задержали с поличным похитителей металла

3 минуты назад
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26 апреля в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по г. Липецку поступило сообщение от сотрудника предприятия, расположенного по улице Краснозаводской областного центра о том, что с его территории неизвестные совершают кражу металла.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленники были задержаны с поличным. Ими оказались местные жители, 38 и 39 лет. Фигуранты были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, ранее 39-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Добычей подозреваемых стало свыше 300 кг лома черного металла на общую сумму 7500 рублей. Похищенное изъято. На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Расследование продолжается.

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