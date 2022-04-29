26 апреля в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по г. Липецку поступило сообщение от сотрудника предприятия, расположенного по улице Краснозаводской областного центра о том, что с его территории неизвестные совершают кражу металла.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленники были задержаны с поличным. Ими оказались местные жители, 38 и 39 лет. Фигуранты были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, ранее 39-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Добычей подозреваемых стало свыше 300 кг лома черного металла на общую сумму 7500 рублей. Похищенное изъято. На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Расследование продолжается.