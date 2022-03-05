Без рубрики

В Липецке стартовал автопробег в поддержку решений Владимира Путина (видео)

1 день назад
3 посмотрели

Читайте нас в

Под таким девизом липчане объединились для автопробега. Акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также наших военнослужащих, которые проводят спецоперацию на территории Украины.

В автопробеге приняли участие больше сотни человек. Активисты патриотических и молодёжных движений, общественники, и вообще все неравнодушные жители. На машинах — российские триколоры и особый символ Z, что означает — «За мир».

Проехали маршрутом от парка Победы по улице Катукова, Московской, Гагарина и Студёновской. Как рассказали участники акции, этим автопробегом они хотели показать, что полностью поддерживают руководство нашей страны и надеются на мир во всём мире.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание