В областном центре стартовал ремонт ещё двух объектов улично-дорожной сети. Подрядчики зашли на улицы Подгоренская и Пушкина. Завершить ремонт проезжих частей им необходимо уже к осени, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Пушкина работы выполняет ООО «Инфинити Групп». Подрядчик уже установил необходимые дорожные знаки и приступил к демонтажу бортовых камней – всего здесь необходимо привести в порядок свыше 800 погонных метров бордюров. На проезжей части – сфрезеровать старое полотно общей площадью более трёх тысяч квадратных метров, а затем уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия.

– По контракту подрядчик приведёт в порядок пешеходные дорожки и тротуары – их выполнят из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, обновит разметку, отремонтирует пешеходное ограждение и дорожные знаки, – отмечают в городском управлении главного смотрителя.

На улице Подгоренская, от владения 6 по улице Подгоренская до дома № 5 по улице Телецентр, работы выполнит ООО «СтройСервис». Здесь отремонтируют более двух километров бордюров и порядка 700 метров дорожного ограждения.

Сейчас дорога здесь в неудовлетворительном состоянии, в ближайшее время пятисантиметровое покрытие появится на участке проезжей части площадью почти семь тысяч квадратных метров, а также в пешеходной зоне, – прокомментировал начальник управления Евгений Суханов.

Кроме того, ещё по одному объекту дорожного ремонта этого года недавно завершились торги. По результатам аукциона контракт заключён с ООО «СтройМастер». Подрядчику предстоит уложить новый асфальт на участке улицы Зегеля от кольцевой развязки площади Плеханова до площади Героев, а также выполнить тротуары в плитке, отремонтировать светофоры и привести в порядок смотровые и дождеприёмные колодцы. Общая площадь производства работ – порядка 30 тысяч квадратных метров.

Напомним, ремонт этих улиц стал возможен благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как известно, в этом году в его рамках в Липецке отремонтируют сразу 19 участков улично-дорожной сети, а на улице 50 лет НЛМК проведут реконструкцию.