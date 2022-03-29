Сегодня в спортивном зале Управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области дан старт VI межрегиональному турниру по мини-футболу среди сотрудников МВД России, который пройдет в Липецке с 28 марта по 2 апреля 2022 года. В соревнованиях принимают участие 7 команд территориальных органов МВД России. В их числе – команда МВД России по Республике Мордовия, команда МВД России по Карачаево-Черкесской Республике, а также команды Управлений МВД России по Липецкой, Тамбовской, Курской, Орловской и Калужской областям.

Открылся турнир парадом футбольных команд. С приветственным словом к участникам соревнований обратились заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Михаил Федосов и начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по области Алексей Письмаров.

«Этот турнир проводится уже в шестой раз, и здесь есть участники, которые ни разу его не пропустили. Я благодарен всем, кто играет в мини-футбол, болеет за команды и поддерживает этот замечательный вид спорта, а футболистам желаю достойно продержаться, не спасовать перед соперником, провести все игры без травм, и с уважением друг к другу», — сказал Михаил Федосов.

По правилам соревнований по мини-футболу, игрокам предстоит играть между собой согласно жеребьевке. УМВД России по Липецкой области представляет сборная региона, которая становилась неоднократным призёром и победителем различных соревнований МВД России.

«В Липецк приехали сотрудники органов внутренних дел, увлекающиеся мини-футболом, из различных регионов страны. Для нас большая честь принимать их на липецкой земле. Подобные мероприятия всегда сплачивают. Желаю всем участникам турнира хорошей игры, удачи и, конечно, только победы!», — сказал Алексей Письмаров.

Финальный матч и награждение победителей соревнований состоятся в субботу 2 апреля.