В Липецке стартовали работы по благоустройству Заводской площади

На Заводскую площадь в Липецке зашла техника. Специалистам предстоит срезать более 2,5 тысяч квадратных метров старого покрытия, а затем уложить тротуарную плитку, в том числе у крылец торговых павильонов, и заасфальтировать 280-метровый проезд у торгового центра «Весна».

Одновременно, как отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, идёт работа с предпринимателями по согласованию оформления фасадов их торговых объектов, учитывается всё – от цвета до шрифта, используемого для оформления вывесок.

Как только работы с покрытием будут завершены, на площади установят 39 боллардов – это позволит ограничить доступ транспортных средств и создать уютную пешеходную зону. Её дополнят озеленением. Специалистам «Зеленхоза» предстоит постелить здесь 320 квадратных метров газона, высадить семь лип, а также около 200 цветов и кустарников. В завершении работ по благоустройству на Заводской установят малые архитектурные формы – 16 скамеек, вазоны для цветов и бетонные урны.