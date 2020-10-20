В Липецке стартует конкурс на разработку концепции новогоднего оформления

В областном центре стартует конкурс на разработку концепции новогоднего оформления. Муниципальное учреждение «Городской центр рекламы» предлагает участникам разработать основные цветовые и графические решения, которые будет использоваться в афишах и праздничных плакатах.

Планируется, что в стиле концепции-победителя будут оформлены входные группы и витрины объектов торговли, промышленных предприятий, банков, автозаправок, школ и детских садов, учреждений медицины, культуры и спорта.

Кроме того, решения концепции лягут в основу оформления площадок для новогодних мероприятий.

В конкурсе могут принять участие графические дизайнеры, художники, члены творческих профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие желающие.

Работы принимают до 29 октября включительно.

Творческое соревнование проводится в два этапа. В рамках первого конкурсная комиссия выбирает лучшие проекты. На втором – их размещают в социальных сетях.

Свои голоса за концепции отдадут жители Липецка и выберут лучшее новогоднее оформление.

Члены конкурсной комиссии оценивают проекты по следующим критериям: концептуальность, образная и художественная выразительность, оригинальность, качество исполнения проекта, детальная проработка графических элементов.

Итоги конкурса будут опубликованы до 6 ноября. Авторам лучших проектов вручат дипломы и призы. Отправить презентации необходимо на электронную почту: mugcr@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 27-68-65, 27-49-66, 27-64-68. С положением можно ознакомиться здесь, с извещением – здесь, с техническим заданием – здесь. Образец презентации проекта можно посмотреть по ссылке.