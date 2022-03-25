Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему таксисту, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что ночью 10 мая 2019 года подсудимый, подрабатывавший таксистом привез супружескую пару к дому по улице Ильича в Липецке. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта таксист нанес 36-летнему пассажиру, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, удары кулаками в плечо и голову, причинив смертельную черепно-мозговую травму.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности, и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Присяжные сочли вину фигуранта в совершении преступления установленной и доказанной, хотя и заслуживающим снисхождения.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год.