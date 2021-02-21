В муниципальном управлении благоустройства закупили 21 тонну нового противогололёдного материала – хлорида кальция. По словам производителей, состав обладает более сильным гигроскопическим свойством, что позволяет ему работать даже при очень низких температурах воздуха – свыше 10 градусов мороза. Так ли это – сегодня проверяют специалисты, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Всю неделю синоптики предупреждали липчан об аномально низкой для второй половины февраля температуре воздуха – столбики термометров по ночам опускаются до 20-25 градусов мороза. Такая погода установилась после оттепели. Городские службы, как могли, старались осушить проезжие части и пешеходные зоны во время таяния снега. Однако, по словам начальника управления благоустройства, у специалистов не хватило ресурсов, чтобы привести в порядок внутриквартальные проезды и пешеходные зоны. Из-за резкого похолодания на тротуарах образовался толстый слой льда, который теперь ежедневно посыпают противогололёдными материалами.

– Обычно пешеходные зоны обрабатываются технической солью, но при серьёзном морозе – ниже 10 градусов – она не работает, начали посыпать их пескосоляной смесью, чтобы создать абразив. Но и она не срабатывает так, как необходимо. Причина в слишком низких температурах. Тогда решили протестировать хлорид кальция, который посоветовали коллеги из Белгорода, – поясняет начальник управления Алексей Романчукевич.

Сейчас сложными участками остаются тротуары и остановки транспорта. Именно здесь опробуют новый состав. Сегодня сотрудники управления работают на проспектах Мира и Победы, улице Парковая. Посыпают участки при помощи малогабаритной техники. По словам специалистов, при использовании хлористого кальция, расход ПГМ должен уменьшиться примерно на 30%. Кроме того, состав можно использовать для профилактики непосредственно перед снегопадом – при выпадении осадков, он должен вступить в реакцию со снегом и предотвратить образование наледи.

Пока в Липецк привезли только 21 тонну материала. В зависимости от того, как он покажет себя в ближайшие дни, в управлении благоустройства примут решение о целесообразности использования хлорида кальция в будущем для обработки проезжих частей и пешеходных зон.