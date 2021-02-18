Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели вопрос об управлении, содержании и эксплуатации многоквартирных домов в Липецке, ранее имевших статус общежитий.

Как доложила заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая, в Липецке сегодня 123 бывших общежития. В прошлом году муниципалитет забрал общежитие по ул. 50 лет НЛМК, 15. Количество жилых помещений в этих домах составляет более 17 тыс. шт, общей площадью 384,4 тыс.кв.м, в них зарегистрировано порядка 33 тысяч человек.

– Три дома в установленном порядке признаны аварийными и подлежат сносу – дом №1 по улице МПС до конца этого года и дом №8 по улице. Ивана Франко до конца 2023-го. Дата переселения жителей дома №32 по улице Фурманова будет определена после расселения всех домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, – сообщила Ирина Вербецкая.

Управление бывшими общежитиями осуществляют 32 управляющих компании. В отношении 9 домов назначены новые УК, в связи с лишением лицензий ранее действующих. По словам Ирины Вербецкой, для бывших общежитий характерна высокая эксплуатационная нагрузка на места общего пользования, износ общедомовых сетей и конструктивных элементов. Кроме того, в таких домах при относительно небольшой жилой площади значительная зона мест общего пользования, что при определении экономически обоснованного размера платы за содержание и текущий ремонт ставит необходимость распределения больших затрат между собственниками помещений.

Средний размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества составляет от 11 до 20 рублей за кв.м. При этом максимальная экономически обоснованная плата, установленная по результатам открытого конкурса по отбору УК составляет от 40,88 до 83,13 рублей за кв.м со средней площадью жилых помещений от 14 до 17 кв.м. Существующий размер платы позволяет выполнить только минимальный перечень работ. Уровень собираемости денежных средств порядка 70%.

В 2020 году было принято решение о переносе капремонта бывших общежитий по ул. Макарова (д.2,4,8) с 2041 на 2021 год. Всего с начала реализации программы капремонта общего имущества бывших общежитий были перенесены сроки ремонта 23 домов. Отремонтировано 25 домов, в 8 заменили лифты. В этом году планируют выполнить капремонт общего имущества 8 бывших общежитий, в 2022 – 25 таких домов.

– Капитальный ремонт, конечно, необходим. Хорошо, что его проводят, но он не решает всех проблем в таких домах. Я это вижу в бывших общежитиях на своем округе: решили проблему с кровлей, с инженерными сетями, но состояние внутри – кухни, коридоры, лестничные площадки находятся в страшнейшем состоянии. А люди там проживают постоянно. Сегодня они столкнулись с тем, что косметический ремонт вообще не проводится управляющими компаниями, – отметила депутат по округу №15 Екатерина Пинаева. – Отдельный вопрос о состоянии тех общежитий, где не было УК, и они были выставлены на конкурс. Например, бывшее общежитие в Студенческом городке, дом 16. Туда пришла УК из Саратова. Жители их не просто не видят, они даже не знают телефона как туда дозвониться. Как УК из Саратова может обслужить общежитие в Липецке?

По словам Ирины Вербецкой, на косметический ремонт мест общего пользования бывших липецких общежитий, в которых уже проведен капремонт, необходимо порядка 67 млн рублей. 26 млн потребуется для отремонтированных в 2021 году, 96 млн рублей – в 2022 г. Также мэрия рассматривает опыт республики Башкирия, где реализуется проект «Капитальный ремонт подъездов». 90% средств вносит областной бюджет, 10% город. Ирина Вербецкая уточнила, что в мэрии вопрос создания подобной муниципальной программы уже прорабатывается.