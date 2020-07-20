В Липецке уголовное дело об «автоподставе» направлено в суд

Прокурор Советского района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ.

По версии следствия, работник одного из автосалонов г.Липецка, получил в служебное пользование автомобиль «Ниссан Кашкай», у которого в последующем были вскрыты механические повреждения.

Полагая, что работодатель может взыскать с него расходы за ремонт, обвиняемый со знакомым собственником автомобиля «Митсубиши Аутлендер» решили имитировать ДТП, а полученное, таким образом, страховое возмещение потратить на ремонт автомобиля и собственные нужды.

Оформив соответствующий административный материал, они обратились в страховую компанию для получения страховой выплаты в размере 261 800 рублей.

Однако страховая компания после проведения транспортно-трасологического исследования отказано в выплате в связи с отсутствием факта ДТП.

В дальнейшем один из обвиняемых, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании страховой выплаты в размере 261 800 рублей.

В удовлетворении исковых требований также было отказано по аналогичным основаниям, а в отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

Вину в совершении преступления оба обвиняемых признали в полном объеме.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, говорится в сообщении прокуратуры Советского района г. Липецка.