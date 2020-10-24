В Липецке умер пенсионер с подтверждённым COVID-19. Это уже шестьдесят пятая смерть пациента с коронавирусом в регионе.

Мужчине было 70 лет. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациента хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы на фоне тяжёлого течения COVID-19 у мужчины развилось острое нарушение мозгового кровообращения. В результате прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 октября, за последние сутки в Липецкой области выявили 82 новых случая COVID-19 (днем ранее было 80). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7520 заражений, 6329 человек выздоровели, 65 умерли.