В Липецке умерла 61-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована пятьдесят третья смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 61-летняя женщина из Липецка.

Пациентка находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациентки гипертонической болезнью, патологией сердечно-сосудистой системы и метаболическим синдромом внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

За последние сутки, по данным на 13 октября, в Липецкой области коронавирус подтвердился у 56 человек (днем ранее было 54).

Всего с начала пандемии зарегистрировано 6735 случаев новой коронавирусной инфекции. 5742 человека выздоровели, 53 умерли.