В доме по адресу пл. Мира, д. 2а в этом году в рамках капитального ремонта установили уникальный лифт. В нём есть не только набор современных, но уже ставших привычными опций – кнопки со шрифтом Брайэля, дата и время на табло, аудио-диспетчер, который сообщает этажность, приятная классическая музыка во время поездки, но актуальное в нестабильной эпидемиологической обстановке нововведение – УФ-обеззараживатель. Это первый подобный лифт в стране, который устанавливают в рамках капитального ремонта. Данный дом был выбран в качестве пилотного, так как в рамках капитального ремонта подошел срок замены подъемника.

Система обеззараживания воздуха Щербинского лифтостроительного завода работает по принципу облучения рециркулируемого воздуха и поверхностей УФ-излучением. Оборудование – полностью автоматическое. Эксперты подсчитали, что эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85%, что особенно актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации. Такие лифты завод начал изготавливать после начала пандемии коронавируса. Стоимость работ по замене лифтового оборудования составила около 2,5 млн. руб., что по сравнению со стандартным лифтом удорожание незначительное – примерно 5%. На данный момент, рассматривается возможность установки таких подъемников и в других домах Липецкой области. Решение будет принято по результатам работы пилотного лифта.

В Липецкой области уделяют особое внимание замене лифтов в рамках капитального ремонта. За время действия программы заменили 758 единиц лифтового оборудования в 250 многоквартирных домах. Всего в 2021 году в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта планируется обновить 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца. На данный момент, прошло приёмку 64 лифта в 12 многоквартирных домах.

Кроме того, наш регион активно участвует в федеральных программах по замене лифтов. Липецкая область попала в первую тройку субъектов, которым были одобрены заявки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга. С применением данного механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме, что позволит улучшить условия проживания почти 6 тыс. человек.

Помимо этого, Фондом содействия ЖКХ одобрена заявка Липецкой области на софинансирование замены лифтов. Финансовая поддержка будет направлена на оплату части расходов на замену в рамках капитального ремонта 31 лифта, отработавшего назначенный срок службы. Таким образом, замена лифтов будет профинансирована из трёх источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора. Замена 31 единицы лифтового оборудования позволит улучшить условия проживания более 3 тысяч человек.