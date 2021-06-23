Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по факту безвестного исчезновения двух школьников 12 и 13 лет установлено их местонахождение.

Напомним, что двое школьников – друзей 12 и 13 лет ушли из домов в районе Сырского Рудника днем 21 июня 2021 года на прогулку и не вернулись. О безвестном исчезновении детей в правоохранительные органы заявили их родители после самостоятельных поисков. 22 июня подростки обнаружены живыми и невредимыми.

В настоящее время их опрашивают следователи. Выясняются причины их ухода из дома, а также условия их воспитания и проживания в семье. По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.

Поиски 13-летней жительницы села Фащевка Грязинского района, ушедшей из дома накануне, продолжаются. Это не первый её самовольный уход из дома.