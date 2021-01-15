ЛГЭК приступил к устранению утечки холодной воды на улице Артемова. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», сегодня утром стало известно о порыве на водоводе диаметром 300 мм на улице Артемова в микрорайоне Елецкий.

Временно без холодного водоснабжения остались жители домов на улицах Хренникова, Осканова, Артемова и Елецком шоссе, также вода отключена в школе № 60 и детском саду №50.

В школе №60 в первую смену занятия организуют в обычном режиме. Во вторую – для учащихся проведут два первых урока, затем ребят отпустят домой. К социальным учреждениям будет организован подвоз воды, сообщили в городском департаменте образования.

В АО «ЛГЭК» заверяют, что специалисты делают всё возможное для скорейшего решения проблемы. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено сегодня, 15 января, до 20:00.

Подвоз холодной воды организован по двум адресам – Артемова, 3 и Елецкое шоссе, 1а.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам *175 или 236 175.