В Липецке утверждён план создания городской инфраструктуры. Документ регламентирует развитие городской инфраструктуры в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно плану, ряд объектов ждёт строительство, а по некоторым будет разработана проектно-сметная документация. Всего в перечне 28 пунктов.

Большинство из них липчанам уже знакомы – по ним проводились общественные обсуждения. Так, например, по реконструкции автомобильной дороги по улице Папина они завершились ещё в августе прошлого года. Теперь экспертам предстоит разработать проект, который включит в себя устройство инженерных сетей, парковочных карманов, пешеходных и велодорожек, а также установку современного освещения и остановочных павильонов.

Помимо улицы Папина, проектно-сметную документацию до конца года разработают ещё по четырём объектам – участку автомобильной дороги по улице Фрунзе, стадиону в микрорайоне «Европейский», а также школам в микрорайонах «Елецкий» и «Звёздный».

Это молодые, развивающиеся микрорайоны, мы понимаем, что здесь необходимо сделать упор на развитие социальной инфраструктуры и создание дополнительных учебных мест, – отметила председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова.

По одному объекту – улица 50 лет НЛМК – в этом году стартует реконструкция, уже в ближайшее время специалисты проведут торги на поиск подрядной организации, которая выполнит работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция запланирована на 2021-2022 годы, её общая стоимость составит более 600 миллионов рублей.

Как известно, в этом году планируется завершение строительства школы в «Европейском» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и физкультурно-оздоровительного центра в районе «Опытной станции» в рамках нацпроекта «Демография». Также, ожидается, что за год в Липецке возведут ФОК на улице Титова, ещё один детский сад в «Европейском», рассчитанный на 280 малышей, и дорогу в микрорайоне «Елецкий».