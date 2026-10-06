В Липецке увеличены единовременные выплаты контрактникам

В Липецке увеличены единовременные выплаты для тех, кто до 1 декабря 2026 года заключит контракт на военную службу. С сегодняшнего дня суммы с учётом федеральных выплат в областном центре составляют: 3,6 млн рублей при заключении контракта в войска беспилотных систем; 3,1 млн рублей при заключении контракта с другими подразделениями Министерства обороны России.

«Это одна из мер поддержки, адресованных людям, которые делают осознанный выбор и встают на защиту Родины, берут на себя ответственность за безопасность страны. Государство обязано сделать так, чтобы этот выбор был подкреплён реальной помощью», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробную информацию о заключении контракта можно получить на сайте контракт48.рф, по телефону 117 или в военных комиссариатах Липецкой области.