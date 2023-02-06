В честь 150-летия нашего земляка писателя Михаила Михайловича Пришвина в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой. Общий тираж конвертов 500 000 штук, 20 000 из них поступят в почтовые отделения Липецкой области.

На оригинальной марке изображён портрет писателя на фоне печатной машинки, на основной иллюстрации конверта — книги «Кладовая солнца», «Осударева дорога», «Лисичкин хлеб». Дополнительно к выпуску конверта для Липецка изготовили штемпель специального гашения одного дня. На его оттиске отмечены дата гашения и индекс центрального почтового отделения Липецка — 398000.

«Конверты с нашим известным земляком станут особой ценностью не только в коллекциях филателистов, но и придут многим клиентам Почты по всей стране. Отмечу, что специальные гашения 4 февраля также прошли в Москве, Мурманске, Орле и Петрозаводске», — рассказала директор УФПС Липецкой области Почты России Вера Ефендиева.

«Творчество именно этого писателя учит любить родную землю, восхищаться природой средней полосы и трепетно относиться ко всему живому. Наши памятные мероприятия в честь юбилея писателя, таким образом, дополнят программу празднования и Дня рождения Липецка», — отметила директор Централизованной библиотечной системы города Липецка Виктория Якимович.

Михаил Пришвин — известный советский писатель, прозаик, публицист, любитель фотографии. Родился в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии, сейчас это Становлянский район Липецкой области.

«Становлянский район — клондайк для культуры Липецкой области. Это родные места для Пришвина, Бунина, Стаховичей и других ярких представителей культуры», — отметила руководитель научной школы «Творческое наследие М. М. Пришвина» профессор-пришвиновед Наталья Борисова.

Торжественная церемония специального гашения конвертов символично прошла в день рождения известного писателя в центральной городской детской библиотеке им. М.М. Пришвина в Липецке. Открытой в его день рождения фотовыставкой «Объективно Пришвин» гости библиотеки смогут наслаждаться ещё несколько недель. Авторами фото являются наши талантливые земляки фотографы Николай Черкасов и Сергей Белых.