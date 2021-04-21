20 апреля около, 18.30, на улице Октябрьской г. Липецка, 33-летний водитель автобуса «Мерседес-Бенц» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 13-летнего подростка. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время организовано проведение следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд исследований, в том числе – автотехническая и судебная экспертизы.

В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.