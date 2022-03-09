Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ЛЖБК», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

В ходе следствия установлено, что директор организации, специализирующейся на производстве бетонных изделий, являющийся фактически руководителем и распорядителем денежных средств общества с ограниченной ответственностью, с октября по декабрь 2020 года не выплачивал работникам заработную плату.

При этом, как установлено материалами дела, директор располагал необходимыми денежными средствами для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности организации, но расходовал их на иные цели. В том числе использовал денежные средства для расчетов с поставщиками. В результате сумма задолженности перед 79 работниками составила более 2,3 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела предприняты меры к погашению задолженности по зарплате, в связи с чем произведен расчёт с потерпевшими в полном объеме.

Вину в совершении преступления фигурант признал на стадии предварительного следствия, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о прекращении уголовного дела.

Учитывая, что в ходе расследования задолженность перед всеми работниками погашена в полном объеме, уголовное дело с постановлением о прекращении уголовного преследования в отношении директора организации направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.