В Липецке возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого обнаружено в канализационном колодце

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело об убийстве 30-летнего местного жителя, тело которого обнаружено в канализационном колодце на территории частного домовладения по улице И. Франко. В совершении особо тяжкого преступления подозревается бывший тесть потерпевшего. Действия 60-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 3 июня 2020 года в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и его бывшим зятем, зашедшем в гости, возник конфликт. В ходе словесной перепалки гость причинил телесные повреждения хозяину дома. В ответ пенсионер схватил нож и на глазах дочери нанес обидчику удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался. С целью скрыть следы преступления тело закопали на приусадебном участке, а спустя время сбросили в канализационный колодец.

В настоящее время предпринимаются меры по изъятию тела из колодца. Подозреваемый сознался в совершении убийства, написав явку с повинной. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.