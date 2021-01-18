Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов липчанами в результате порыва теплотрассы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщалось ранее, утром 14 января 2021 года на улице Стаханова в Липецке произошел порыв теплотрассы и, как следствие, подмыв грунта горячей водой, в результате которого образовался провал асфальтного покрытия дороги, по которой осуществляется выезд со двора. В яму с кипятком провалились 19-летняя студентка и 31-летний водитель автомобиля, получив термические ожоги разной степени тяжести. Потерпевшие госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, изъята треснувшая часть трубы с целью проведения криминалистических экспертиз для выяснения технических возможностей трубопровода, износа и срока службы, а также причин образования трещины. Допрошены должностные лица ресурсоснабжающей организации, ответственные за безопасность предоставляемых услуг населению, а также представители Ростехнадзора, осуществляющие надзор и контроль соблюдения требований промышленной безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте оборудования и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Изъята необходимая для объективного установления всех обстоятельств произошедшего техническая и иная документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет.