Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 26-летнего рабочего коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 22 апреля 2022 года работник ООО «Технологии Рециклинга», специализирующегося на обработке вторичного неметаллического сырья, проводил работы по подготовке сепаратора к ремонту. Находясь на производственной площадке, для очистки от фрагментов железа при помощи металлических цепей и прута зацепил сепаратор к манипулятору экскаватора – перегружателя, выставив его вертикально над землей. В результате нарушения техники безопасности сепаратор, массой более тонны, сорвался, придавив рабочего. Потерпевший получил смертельную травму.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе условий, способствовавших гибели мужчины. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.