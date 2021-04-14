Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту пожара в квартире новостройки, при котором погибли женщина и ребенок, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 14 апреля 2021 года в одной из квартир, расположенной на 10 этаже жилого дома по улице С. Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и ее дочь 2020 г.р., двое ее детей 2017 г. р. и 2018 г. р. с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.