Без рубрики

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

1 час назад
10 посмотрели

Читайте нас в

Иностранные граждане – 25-летний мужчина и 35-летняя женщина проживали в городе Воронеже. В ходе обыска оперативники обнаружили в их квартире более 1200 граммов героина, который был расфасован в специальные пакеты, предназначавшиеся для осуществления закладок на территории Центрального Черноземья. Пара делала закладки в Воронеже, после чего связывалась с подельниками из Липецка и других регионов, и сообщала о месте нахождения свёртков. Те, в свою очередь, забирали наркотики из указанного места и распространяли также в виде закладок на территории Липецкой, Тамбовской и Орловской областей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупно размере, максимальная санкция – до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые экспертизы и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19