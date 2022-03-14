Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, подозреваемый создал от имени своей бывшей супруги страницу в одной из социальных сетей и распространял её фотографии и видео интимного характера среди неограниченного круга пользователей соцсети. Сведения о частной жизни экс-супруги, составляющие личную её тайну, он незаконно без её согласия распространил в октябре — декабре 2021 года.

За защитой гарантированного Конституцией РФ права на неприкосновенность частной жизни потерпевшая обратилась в следственные органы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступления он признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.