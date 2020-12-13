В Липецке все дома подключили к системе теплоснабжения. В некоторых ещё «завоздушены» стояки

Работа систем теплоснабжения восстановлена во всех многоквартирных домах Липецка, где были снижены параметры теплоносителя или было отключено отопление из-за работ, которые Липецкий филиал ПАО «Квадра» проводил на магистральном трубопроводе. Однако, по актуальным данным, постоячные проблемы ещё не решены в 69 домах, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, как только ПАО «Квадра» отчиталось о завершении работ и приступило к наладке гидравлического режима, в работу включились управляющие компании. Подключение и наладка внутридомовых систем велась круглосуточно. Ситуация осложнялась тем, что из-за перепадов температур внутри систем некоторые отопительные приборы дали течь – менее чем за сутки коммунальщики ликвидировали 43 локальных порыва.

– По сути, 23 управляющие организации, обслуживающие попавший под отключение жилфонд, оказались в той же ситуации, что и в начале отопительного сезона. Но если тогда на наладку им давался месяц, сейчас поставили срок – два дня. Чтобы выполнить работы, выводили всех сотрудников, работали практически без перерыва, – отметил председатель департамента Вадим Негробов.

Сейчас тепло подано во все МКД, однако в 69 из них есть проблемы с завоздушиванием части стояков, из-за этого отопительные приборы в отдельных комнатах недостаточно прогреваются или вовсе остаются холодными. УК продолжают работы. Ситуация остаётся на контроле в администрации Липецка.

Напомним, что под отключение в пятницу, 11 декабря, попали 845 липецких домов. Причина – необходимость замены прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе. По словам теплоэнергетиков, работы нужно было провести оперативно, в противном случае это могло привести к более серьёзным последствиям.

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