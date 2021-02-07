Ночью 2 февраля в Центр управления нарядами УМВД России по г. Липецку поступило сообщение от мужчины, который стал очевидцем кражи из холодильного оборудования торгового киоска, расположенного по улице Космонавтов областного центра.

Гражданин сообщил, что трое молодых людей пытаются вскрыть холодильник. Очевидец сообщил приметы злоумышленников. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Заметив приближающихся полицейских, похитители бросились бежать, но были задержаны сотрудниками и доставлены в территориальный отдел полиции, где были установлены их личности. Ими оказались 32-летний ранее судимый уроженец Грязинского района, 22-летний уроженец Краснинского района и 25-летний липчанин.

Добычей злоумышленников стали безалкогольные напитки различных торговых наименований на общую сумму 2 596 рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.