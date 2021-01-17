17 января исполняется 90 лет со дня рождения Сталя Анатольевича Шмакова — выдающегося педагога, заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, академика, профессора, председателя экспертного совета Госкомитета по молодёжной политике при Правительстве РФ.

За активную работу по воспитанию подрастающего поколения Сталь Анатольевич был награжден 48-ю правительственными и ведомственными наградами, он – лауреат пяти международных, российских и областных премий в области образования и журналистики.

Сталь Анатольевич автор более 800 научных и 1500 публицистических статей, опубликованных в 13 странах мира. Сколько написано им стихотворений, песен и создано игр, Сталь Анатольевич и сам не знал.

Человек разносторонних дарований, он известен в стране, прежде всего как идеолог становления системы детских оздоровительных лагерей и автор книг по методике организации детского досуга. Сталь Анатольевич яркий представитель Липецкой педагогической школы, которая для нашего университета стала брендом, визитной карточкой.

В 1963 году после знакомства с педагогом-новатором К.А. Москаленко Сталь Анатольевич Шмаков переехал в Липецк и связал свою жизнь с нашим университетом (в то время Липецким государственным педагогическим институтом). Старший преподаватель, доцент, профессор, он возглавлял факультет физического воспитания и НВО, позже – факультет по работе с иностранными студентами, кафедру теории и методики воспитательной работы, кафедру социальной педагогики.

Основным объектом исследований на протяжении всей жизни выдающегося педагога были теория и практика игры как источника культуры, как уникального средства формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка. Сталь Анатольевич верил в игровую педагогику. Его девиз: «Будь с ребятами рядом, но чуть впереди». Профессор Шмаков внес огромный вклад в разработку теории досуга молодежи, создание концепции коллективной творческой деятельности школьников в сфере свободного времени, системное рассмотрение традиционных праздников учащихся. По его творческим проектам было создано 2 крупнейших лагеря детского отдыха в России: Всероссийский пионерский лагерь «Орленок» и круглогодичный пионерский лагерь «Прометей».

Сегодня в Липецком педагогическом университете чтят традиции, зарожденные педагогами-новаторами, изучают и используют на практике их опыт. В вузе трудятся благодарные ученики Сталя Анатольевича Шмакова, многие из которых уверены, что их профессиональная деятельность сложилась под влиянием этого выдающегося Педагога.

Доцент института физической культуры и спорта Ю.В. Елютин несколько десятилетий работал рядом со Сталем Анатольевичем, был его преданным другом.

«Сталь Анатольевич умел делать людей лучше, более радостными, толерантными, сопереживающими, соучастливыми, душевными с неограниченным количеством оттенков, красок, качеств, чувств. При личном знакомстве меня поразили в нем высочайшая энергетика, не просто красноречие, а красота и чистота языка, высокая требовательность к себе, коллегам и огромному количеству студентов-мужчин, которые тогда обучались на спортфаке, и не просто мужчин, а мужчин, прошедших войну в Афганистане, мужчин-семейных, мужчин-орденоносцев. Я рад и горд, что знал Сталя Анатольевича, и многие черты моей личности – это результат нашего общения, Его влияния» – делится Юрий Васильевич.

Доцент института культуры и искусства Л.П. Шопина занималась исследованием архивов и изданием книг С.А. Шмакова. Она уверена, что уникальное сочетание ярчайших человеческих и профессиональных качеств, редкое совпадение с социальным заказом эпохи сделали его имя не только эталоном таланта, увлеченности и преданности идеалам детства, но и на десятилетия вперед наметили тенденции развития российской досуговой педагогики к вершинам духовности, человечности и гуманизма.

В честь 90-летия со дня рождения Сталя Анатольевича сотрудники библиотеки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского подготовили посвященную ему выставку. На ней представлены работы С.А. Шмакова и труды Л.П. Шопиной о Педагоге.

Советы учителям от Сталя Анатольевича Шмакова: