В Липецке выберут лучший двор детского сада. Приём заявок в рамках первого этапа конкурса уже стартовал. Участвовать могут все дошкольные образовательные учреждения города, за исключением тех, кто становился победителем или призёром конкурса в последние пять лет, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Для того, чтобы стать участником, руководителям детских садов областного центра необходимо до 5 февраля подать заявку в муниципальный департамент образования.

На первом этапе конкурсная комиссия оценит чистоту территорий образовательных учреждений, их освещённость, оснащённость игровыми и развивающими снарядами и комплексами, наличие катка, лыжни и даже кормушек для птиц и оборудования для наблюдения за погодой.

Второй этап пройдёт в июне. Летом жюри обратит особое внимание на чистоту площадок, создание условий для игр, прогулок и отдыха с детьми, а также на наличие спортивной площадки, разметки по ПДД, вниманию уделят озеленению участков, состоянию теневых навесов и игрового оборудования.

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале. Максимальное количество баллов по итогам двух этапов – 300. По результатам конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители профильного городского департамента, руководитель совета родительской общественности дошкольных образовательных учреждений, а также заведующая садика №15 – прошлогоднего победителя, определит три призовых места. Победителей наградят дипломами и премиями на укрепление материально-технической базы.

Как известно, проведение конкурса «Лучший двор детского сада» в Липецке уже стало традицией. В этом году он состоится в 18-й раз.