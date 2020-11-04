В Липецке выбирают концепцию новогоднего оформления города. Можете проникнуться праздником и проголосовать!

Липецкий городской центр рекламы завершил прием работ на конкурс новогоднего оформления областного центра. Всего поступило восемь заявок-презентаций. Определить победителя предлагают липчанам.

С предложенными вариантами новогоднего оформления можно ознакомиться на официальной странице администрации Липецка «ВКонтакте» и по ссылкам ниже. Голосование проходит в официальных аккаунтах администрации «ВКонтакте» и в «Инстаграм». Оно продлится до 23:59 10 ноября.

Один из участников конкурса предлагает оформить липецкие улицы в синих оттенках. А на плакатах с поздравлениями использовать сказочный шрифт и символы города – памятник Петру I, храм-часовню Петра и Павла или липецкий бювет.









Вторая концепция предлагает вспомнить новогоднее оформление советской эпохи и объединить его с графическими стилями настоящего. В основе оформления предполагают использовать синий, пурпурно-розовый и баклажановый цвета, а дополнить их снежинками, звездами и искрами.









Создатель следующей концепции предлагает для украшения липецких улиц выбрать природные материалы – еловые ветви, орехи и шишки. В презентации преобладают два цвета: зеленый и золотой. Первый символизирует вечные ценности, возрождение и энергию, а второй – тепло и солнце.









В основе четвертой презентации лежат белые и голубые оттенки и узоры, напоминающие елецкое кружево – символ домашнего уюта и рукоделия, гордость нашего края. Как один из знаков Нового года автор предлагает использовать снежный шар, символизирующий зимнюю сказку и веру в чудеса.









Еще один участник конкурса предлагает выполнить городские улицы в молодежном стиле. Для этого он подобрал яркие оттенки красного и синего цветов. Так, презентацией предполагается оформление с помощью гирлянд из еловых веток и красно-золотых шаров, а главного героя Нового года – Деда Мороза – автор идеи предлагает изображать на сноуборде или в танце.









Шестая концепция предлагает использовать для оформления золотой и зеленый цвета, а также блеск бенгальских огней, конфетти, звезды и снежные шары.









Следующий конкурсант взял за основу новогодних цветов золотой, белый и голубой. В оформлении витрин он предлагает использовать голубые и бирюзовые оттенки, а также снежинки разных форм – от маленьких до гигантских.









В концепции восьмой презентации использованы оттенки голубого, коричневого и молочно-белого цветов. Ее автор предлагает оформить городские улицы гирляндами из еловых веток и новогодних украшений, а также баннерами с мультяшными персонажами.









Концепция, которая наберёт больше всего голосов, ляжет в основу новогоднего оформления городских улиц. Авторам лучших проектов вручат дипломы и призы.

Как известно, поиск лучших цветовых и графических решений для афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, а также оформления входных групп и витрин объектов торговли стартовал 20 октября. Принять участие в нём могли графические дизайнеры, художники, члены профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и все желающие.