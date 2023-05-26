В Липецке сегодня выбирают лучшего каменщика. Соревнования национального конкурса «Строймастер» проходят под эгидой Национального объединения строителей.

В Липецкой области конкурс организует региональный Союз строителей. В нем принимают участие шесть человек — это мастера своего дела пяти липецких предприятий, а также студент Липецкого индустриально-строительного колледжа. Состязания проходят в мастерских этого учебного заведения.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин и начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Антон Болгов.

Павел Путилин напомнил собравшимся о том, как важно сегодня популяризировать рабочие профессии и сохранять традиции. Так, например, знаменитая липецкая кладка была и остается брендом региона, который сегодня продвигают именно каменщики. Что касается Союза строителей, то объединение планирует и в дальнейшем популяризировать рабочие профессии.

— Мы провели недавно конкурс сварщиков, теперь у нас каменщики, на очереди штукатуры. Конечно, хотелось бы задействовать как можно больше профессий разных направлений. И национальное объединение строителей эту тему активно продвигает. А мы: Союз строителей Липецкой области, работодатели, образовательные организации — эту тему активно подхватываем, воспринимаем и реализуем, — сказал Павел Путилин.

Антон Болгов пожелал конкурсантам удачи:

— Каменщик — это историческое ремесло. И вам, тем кто выбрал эту профессию, я хочу сказать, что вы не прогадали. Это достойное ремесло. Участникам конкурса я хочу пожелать удачи, каждый из вас достоин, вы все победители, отметил главный архитектор Липецкой области.

Конкурс состоит из теоретического и практического этапа. В первом необходимо пройти тестирование из 15 вопросов, на что дается 30 минут. Второй этап длится пять часов. Задание — выполнить кирпичную кладку угла фасада здания с орнаментом. Для этого участникам предоставлены все необходимые материалы. В том числе три вида кирпича.

Победители конкурса получат денежные призы: 30 тысяч рублей за первое место, 20 за второе и 10 за третье место. Лучший каменщик Липецкой области будет представлять регион на уровне Центрального федерального округа.

Отметим, что конкурс каменщиков Союза строителей Липецкой области проводит ежегодно. Обычно он проходит на одной из городских строительных площадок. Нововведение этого года — состязания проводятся на базе строительного колледжа.