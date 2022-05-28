Собранные следственными органами СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора двум жителям областного центра, виновным в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года представитель частной организации, специализирующейся на оказании услуг мигрантам, с целью укрепления авторитета и развития своего бизнеса, предложил своему знакомому выступить посредником в передаче взятки сотруднику УФСБ России по Липецкой области, который в силу своего авторитета мог способствовать оперативному решению вопросов миграционной службой. Действуя в его интересах и ради собственной выгоды, посредник получил от взяткодателя 200 тысяч рублей и предложил их офицеру регионального УФСБ, который сообщил о попытке подкупа руководству.

При передаче взятки, проходившей под контролем службы собственной безопасности, посредник был задержан. Вину в совершении коррупционного преступления он признал, в отличии от взяткодателя. Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Учитывая ранее вынесенный взяткодателю приговор за организацию незаконного пребывания иностранцев в России, ему назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, посредник заплатит штраф в доход государства в сумме 500 тысяч рублей.