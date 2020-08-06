В Липецке вынесен приговор по уголовному делу о смерти пенсионерки в результате упавшей сосульки

Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что вечером 4 февраля 2019 года упавшая с жилого дома № 94 по улице Депутатская в Липецке снежная глыба травмировала 78-летнюю местную жительницу. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где утром следующего дня скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной её смерти стала черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника.

В ходе следственных действий установлено, что глыба льда и снега упала с козырька балкона квартиры, расположенной на 5 этаже указанного жилого дома. Следователи выясняли, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция и он обязан следить за её состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил владельца квартиры к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме этого, ему предстоит возместить потерпевшей ущерб на сумму почти 420 тысяч рублей.