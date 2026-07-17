В Липецке выписали тройню с редчайшим случаем вынашивания

В Липецком областном перинатальном центре произошло событие, которое врачи называют уникальным не только для региона, но и для мировой медицины. Кристина Смагина родила трёх сыновей – Сашу, Макара и Захара. Дети провели больше месяца внутриутробного развития без околоплодных вод. Если для одного плода такие случаи фиксируются, то сохранение сразу трёх жизней в подобных условиях – вершина врачебного мастерства.

Ради спасения детей мама полтора месяца провела без движения в лежачем положении. Её сила воли и профессионализм медиков сделали возможным то, что изначально казалось почти невероятным. Сейчас малыши и их мама чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил семью Смагиных с пополнением и вручил сертификат на 1,2 млн рублей – региональную выплату при рождении тройни.

«Кристина и Илья ждали маленькое чудо, а их оказалось целых три. И ещё одно чудо – что они живы и здоровы. Такие случаи доказывают: наши врачи способны на невозможное. Спасибо медикам за их труд. Мальчикам и их родителям – здоровья и счастья», – отметил губернатор.