Сегодня на очередной 21 сессии Липецкого горсовета депутаты приняли поправки в Бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

За счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов казна города по доходам и расходам увеличивается почти на 844 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство дворов, общественных пространств, ремонт дорог и путепроводов, ремонт школ и детсадов, строительство спортивных объектов.

На строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» направят 50 млн рублей. На обеспечение условий софинансирования с областным бюджетом по строительству ФОК в Сселках заложено 10,6 млн рублей. На строительные работы на кладбищах в Сселках и Желтых Песках — 100 млн рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок в городе — 70 млн рублей. На ремонт автодорог — 60 млн рублей, внутридомовых проездов — 20 млн рублей. Дальнейшая реализация проекта «Путь к школе» получит поддержку в 50 млн рублей, а на модернизацию и ремонт существующих школьных спортплощадок будет потрачено 99 млн рублей. На усиление несущих конструкций домов в 9 микрорайоне и на улице Гагарина, а также на расселение жителей на Осеннем проезде предусмотрено 19 млн рублей.

Почти 18 млн рублей выделено для ремонта дворовых территорий, в рамках реализации новой программы «Мой двор». Напомню, что на этот год будет еще направлено 125 млн рублей субсидий из областного бюджета, — рассказала председатель департамента финансов города Липецка Татьяна Григорова.

Мэрия планирует потратить 90 млн рублей на создание трассы для триатлона. Это вид спорта, который объединяет бег, плавание и велосипедную гонку.

Мы просили на комиссии предоставить нам подробную информацию об этом проекте. А сейчас мы видим, что эта сумма заложена в статью благоустройство. Мы должны понимать, за что мы голосуем, — заявил депутат Андрей Выжанов.

Как объяснили представители мэрии — этот проект относится именно к благоустройству территории города. И средства из областного бюджета выделены именно по этой программе.

Триатлон не подразумевает создание выделенной трассы как спортсооружения. Он проводится на благоустроенной территории города Липецка. Этот маршрут мы обсуждали с федерацией триатлона и областной администрацией, — прокомментировал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов.

Председатель департамента по физкультуре и спорту мэрии Александра Кузнецова подчеркнула, что это очень важные проект для города. Липецк еще никогда не принимал соревнований всероссийского масштаба по триатлону.

Трасса для соревнования будет проложена так, чтобы снизить негатив от жителей, так как на время соревнований мы не будем перекрывать центр Липецка, — сказала Александра Кузнецова.

Для создания трассы выполнят комплекс работ по благоустройству. В Нижнем парке появятся пешеходные зоны с освещением, сделают освещение и от площади Петра Великого до наземного перехода на улице Карла Маркса. От площади Революции до гостиницы «Турист» отремонтируют дорогу и тротуар, на городской набережной отремонтируют асфальт, на Зеленом острове на месте шлаковой дороги появится дорога с твердым покрытием, на улице Салтыкова-Щедрина повесят новые светодиодные светильники. Будет отремонтирована дорога по улице Студеновской.

Спикер горсовета Александр Афанасьев попросил мэрию более детально обсуждать столь значимые проекты, так как много поступает вопросов от жителей. Депутаты поддержали на сессии поправки в бюджет.

Субсидии и иные межбюджетные трансферты в 2022 году составят 197,6 млн рублей. Они пойдут на ремонт кровли школ — 74,4 млн, создание модельных библиотек — 15 млн рублей. Увеличат субсидии на благоустройство общественных пространств, на 10,1 млн рублей. 3,2 млн рублей будет направлено на покупку дробилки для растительных отходов. На ремонт мостов по ул. Терешковой и Сокольского моста направят 112,5 млн рублей.

В результате вносимых изменений бюджет Липецка на 2022 год по доходам составит около 16,5 млрд рублей, по расходам чуть более 17,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 739 млн рублей. Его планируется погасить за счет остатков средств и привлечения кредитов.