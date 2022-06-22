СО по Левобережному округу города Липецк в рамках расследования возбужденного в конце мая текущего года уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, установлен еще один эпизод его преступной деятельности.

29-летнему липчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Третье уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Во всех случаях потерпевшими являются девочки, которых фигурант склонял к половому сношению, общаясь через Интернет.

В настоящее время следствие продолжает проверять причастность «серийника» к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, при этом есть основания полагать, что пока установлен не весь объем преступной деятельности указанного лица.

По результатам расследования действиям обвиняемого будет дана окончательная юридическая оценка. Уголовным законом предусмотрены длительные сроки наказания в виде лишения свободы за указанные преступления.