В ходе информационно-аналитического наблюдения, проведенного 25 февраля, в 22 торговых предприятиях, осуществляющих торговлю в ТЦ «Ноябрьский» и ТЦ «Октябрьский, а также в 6 магазинах г. Липецка выявлены факты продажи без маркировки детской одежды, верхней одежды, постельного белья и парфюмерной продукции.

Материалы о выявленных нарушениях направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования, сообщили в ОКУ “Агентство содействия развитию торговой деятельности”.

Федеральный закон об обязательной маркировке товаров принят в Российской Федерации 31 декабря 2017 года. Виды товаров, в отношении которых вводится маркировка, и сроки ее введения утверждаются постановлениями Правительства Российской Федерации. Полный охват электронной маркировкой всего российского рынка планируется завершить к 2024 году.

Система маркировки направлена на снижение доли незаконного оборота продукции. На упаковку или этикетку каждого товара наносится код формата DataMatrix. Все, кто производит, импортирует и продает товары, подлежащие обязательной маркировке, должны иметь регистрацию в информационной системе (ГИС МТ) по мониторингу за оборотом товаров. Интернет-ресурс этой системы называется «Честный Знак». С помощью уникального кода идентификации, содержащегося в штрих-коде Datamatrix, можно отследить движение продукции по товаропроводящей цепи, от производителя и импортера до конечного потребителя.