Специалисты продолжают выявлять и оперативно устранять выбоины, которые появляются на участках улично-дорожной сети Липецка. Не забывают и про отдалённые районы областного центра.

Так, на прошлой неделе вице-губернатор Дмитрий Аверов вместе с и.о. главы города Константином Востриковым посетили Дачный и район ЛТЗ. Результатом выездного совещания стало решение с наступлением устойчивой теплой погоды капитально отремонтировать здесь некоторые дороги, а пока – провести на них ямочный ремонт.

К этим работам сотрудники управления благоустройства уже приступили. Так, на прошлой неделе специалистам удалось привести в порядок улицы Зорге, Ладыгина и Локомотивная. Сегодня работы ведутся на улице Центральная – здесь предстоит сфрезеровать изношенное покрытие на участках улично-дорожной сети общей площадью более 70 квадратных метров, затем очистить их от воды и грязи и залить литой асфальтобетонной смесью.

– Преимущество литого асфальтобетона в том, что благодаря повышенному содержанию битума работы можно вести даже при отрицательных температурах воздуха, – пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.

Стоит отметить, что всего за эту неделю в Липецке «залатают» более 800 квадратных метров ям.

В ближайших планах – ликвидация выбоин на улицах Московской, Меркулова, Гагарина, Плеханова, Пролетарской, Интернациональной и других.

Работы при помощи литой асфальтобетонной смеси специалисты планируют выполнять до апреля. Ожидается, что к этому времени в городе установится тёплая погода, которая позволит приступить к ремонту «большими картами», сообщили в пресс-службе мэрии.