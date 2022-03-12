43-летний житель Липецкой области уже не в первый раз задерживается сотрудниками правоохранительных органов. Согласно данным Госавтоинспекции на момент задержания он имел задолженность по уплате 519 административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения, на сумму 425 тысяч рублей. Объяснил это мужчина недостатком материальных средств. Видимо, ездить за рулем аккуратнее, не создавая угрозу себе и окружающим, и в целях экономии на штрафах – не в правилах липчанина.

В отношении него за неуплату административных штрафов в срок составлено 176 административных материалов, по результатам рассмотрения которых, судьей может быть принято решение об удвоении административного штрафа, либо назначении административного ареста сроком до 15 суток.

На данный момент он уже оплатил задолженность по 40 штрафам. В соответствие с законодательством, если мужчина не погасит долг по штрафам в ближайшее время, он может быть ограничен в праве управления автомобилем, а на его имущество будет наложен арест.