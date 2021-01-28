Сильный дождь и плюсовая температура привели к подтоплению ряда улиц областного центра. Больше суток сотрудники муниципального управления благоустройства работали в режиме повышенной готовности, не только откачивали воду с дорог, но и ремонтировали покрытие проезжих частей, размытое потоками, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

– Работы стартовали уже в ночь 27 января. Сначала с дорог откачивали воду. Утром начали прочищать дождеприёмные колодцы. Масштабы были очень серьёзными, своей техникой мы бы не справились, поэтому было принято решение привлечь дополнительную. Благодаря увеличению количества ассенизаторских машин стабилизировать ситуацию нам удалось уже после обеда 27 января, тем не менее работы продолжаются до сих пор, – сообщил начальник управления благоустройства города Липецка Алексей Романчукевич.

Самые сложные участки – там, где отсутствуют сети ливневой канализации, – улицы 50 лет НЛМК, пересечение Неделина и Фрунзе, районы ГИБДД, АЗТП и 3 участка ЛТЗ. Серьёзное внимание специалисты уделяли и заявкам жителей – они поступали из разных районов города.

После обеда стало известно, что потоки воды серьёзно размыли покрытие ряда проезжих частей. Ямы, превышающие размеры допустимые ГОСТом, образовались на улицах 50 лет НЛМК, 8 марта, Неделина, 9 микрорайон, Полиграфическая, Фрунзе, на площадях Революции, Петра Великого, в районе Центрального рынка, моста в Новой Жизни и других дорогах. Общая площадь повреждённых участков порядка 500 квадратных метров. Устранять аварийные ситуации бригады МБУ вышли уже к вечеру 27 января. Опасные участки обозначили знаками снижения скорости. Заделывали их при помощи литого асфальтобетона – смесь позволяет работать даже при сырой погоде, однако предварительно воду с дорог откачивали спецтехникой.

– В ночь нашим сотрудникам удалось залатать покрытие на улицах 50 лет НЛМК, 8 марта, Неделина, площади Революции и в районе моста в Новой Жизни – на устранение ям общей площадью порядка 250 квадратных метров ушло 24 тонны литой смеси. Сейчас ждём новую порцию асфальтобетона. В первую очередь восстановим покрытие в районе площади Петра Великого и на улице Фрунзе. В ночь работать будем на улицах 9 микрорайон, Полиграфическая, у Центрального рынка. Объемы могут увеличиться – сейчас продолжается обследование дорог с целью выявления новых потенциально опасных участков, – отметил Алексей Романчукевич.

В связи с осложнённой ситуацией на дорогах автомобилистов призывают быть максимально осторожными, строго соблюдать скоростной режим, в том числе обращать внимание на недавно установленные знаки.