22 марта, около 11 часов утра, в дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что на улице Ленина двое молодых людей нарушают общественный порядок: нецензурно выражаются, проявляет агрессию и оскорбляют прохожих.

В руках одного из хулиганов был замечен предмет, похожий на пистолет.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и наряд отдельного батальона ППСп УМВД России по городу Липецку.

Второй мужчина агрессии не проявлял и пытался успокоить друга.

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым и привлекавшимся к административной ответственности 29-летним жителем областного центра. Мужчина находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.

В отношении него составлен административный протокол по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», на данный момент он подвергнут административному задержанию.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу, в отделе полиции № 4 УМВД России по г. Липецку, назначена проверка для принятия дальнейшего процессуального решения в отношении задержанного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.