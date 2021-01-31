В январе в Липецке на автомобильных заправках с последующей оплатой приобретенного топлива было совершено несколько хищений бензина.

Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек, заправив автомобиль, садится в машину и скрывается, не оплатив топливо.

Преступления совершались трижды на разных автозаправочных станциях, причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей. Работники заправок сообщили о хищениях в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, участковыми уполномоченными полиции были установлены личности предполагаемых участников похищений бензина. Ими оказались 24-летние жители города Липецка.

Молодые люди действовали как по отдельности, так и вместе. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж».

10 января действия злоумышленника заметил заправщик автостанции и попытался его остановить, однако молодой человек быстро ретировался с места преступления, и догнать его не удалось. Максимальная санкция статьи – до 7 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.