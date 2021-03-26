В марте 2021 года в полицию поступило несколько обращений от представителей банков которые при пересчете наличности обнаружили поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей.

Сотрудники полиции установили из каких торговых точек поступили «фальшивки».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБЭПиПК УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области задержали 19-ти летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальная санкция которой – до восьми лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.