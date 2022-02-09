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В середине января в полицию обратился владелец автомобиля «Фольксваген Поло». Он сообщил, что припарковал иномраку возле дома на улице Бунина, а на утро не обнаружил на своем автомобиле двух передних фар. Ущерб составил 45 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. По подозрение в совершении преступления сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин – житель Ставропольского края и липчанин, оба 1991 года рождения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории отдела полиции № 7 УМВД России по г.Липецку возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции не исключают причастность подозреваемых к совершению подобных преступлений на территории Липецкой области и областного центра.