8 февраля в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку обратилась пожилая липчанка, которая сообщила о хищении шуруповерта, аккумулятора и автомагнитолы из автомобиля, принадлежащего её сыну. Причинённый ущерб оценили в 11 400 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Липецку выяснили, что данное преступление совершили два молодых человека, один из которых является несовершеннолетним. Кроме того, 18-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сотрудникам полиции подозреваемые сообщили, что ранее, в одном из дворов Советского района, они приметили автомобиль, который долгое время был припаркован. Тогда они решили вскрыть автомобиль и похитить находящееся в нём имущество для последующей реализации. Путем вырывания водительской двери злоумышленники проникли в автомобиль и похитили шуруповерт, аккумулятор и автомагнитолу.

Как выяснили полицейские, транспортное средство действительно продолжительный период времени стаяло неподвижно, так как хозяин находился на лечении в медицинском учреждении. Похищенное изъято. На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.