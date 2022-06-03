Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 32-летнему липчанину заключен под стражу подозреваемый в совершении преступления. Действия бывшего 27-летнего водителя охранного предприятия квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, ночью 31 мая 2022 года между группой людей, находившихся в общественной бане на улице Доватора в Липецке, и администрацией заведения произошел конфликт. С целью выяснения обстоятельств отдыхающие обратились в полицию, а работник бани в частное охранное предприятие. Во время беседы водитель ЧОП «Святогор» нанес 32-летнему жителю областного центра несколько ударов по лицу и телу резиновой палкой, причинив телесные повреждения. С переломом носа и ушибами потерпевший госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Степень и тяжесть причиненного ему вреда устанавливаются в рамках проводимой судебно-медицинской экспертизы.

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Вину в совершении преступления он не признает. С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс следственных действий, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы, изучается истребованная следствием документация охранного предприятия. Следствие располагает информацией об аналогичных фактах необоснованного применения фигурантом охранного спецсредства.

Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет дана окончательная юридическая оценка.