Сегодня, 8 апреля, на пульт системы 112 поступило сообщение о повреждении крепежа светофора на улице Хренникова в Липецке – «дорожный регулировщик» повис над проезжей частью.

Сотрудники «Липецкгорсвета» оперативно выехали на место. На устранение поломки им потребовалось порядка 40 минут. Сейчас объект закреплён и работает в штатном режиме.

Синоптики сообщают, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохраняется в областном центре. Жителям и гостям города не рекомендуется стоять и оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями. Спасатели призывают липчан быть внимательными и осторожными.

О происшествиях следует незамедлительно сообщать по телефону 112, напомнили в пресс-службе администрации г. Липецка.